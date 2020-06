ప్ర‌పంచాన్ని గ‌డ‌గ‌డ‌లాడిస్తున్న క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిని తుద‌ముట్టించేందుకు వైద్యులు, న‌ర్సులు, ఇత‌ర మెడిక‌ల్ సిబ్బంది నిద్రాహారాలు మాని త‌మ సేవ‌ల‌ని అందిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. వైద్య బృందం చేస్తున్న సేవ‌లకి గాను సామాన్యులు, సెల‌బ్రిటీలు ప్ర‌తి ఒక్క‌రు వారిపై ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లు కురిపిస్తున్నారు. కొంద‌రు వారిని దేవుడిలా కొలుస్తున్నారు.



క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి వ్యాప్తి ఎలా ఉంటుంది, దాని వ‌ల‌న క‌లిగే అన‌ర్ధాలు ఏంట‌నే విష‌యాల‌పై ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ప్ర‌జ‌ల‌లో చైత‌న్యం క‌లిగిస్తున్నారు వైద్యులు. క‌రోనా సంక్షోభం స‌మ‌యంలో ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న వైద్యులు త‌మ ప్రాణాల‌ని, కుటుంబాల‌ని సైతం లెక్క చేయ‌కుండా ప్ర‌జ‌ల‌కి సేవ‌లు చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆంధ్రా హాస్పిటల్‌కి చెందిన 75 మంది డాక్టర్స్‌, న‌ర్సులు సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు సినిమాల‌లోని సాంగ్స్‌కి స్టెప్పులు వేస్తూ ప్ర‌జ‌ల‌ని చైత‌న్య‌ప‌రిచే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైద్య‌బృందం డ్యాన్స్ వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.



75 Doctors & Nurses from Andhra Hospitals came together to send out a Message in Superstar's style! ???? #StayhomeStaySafe @urstrulymahesh pic.twitter.com/I2yyFUBBpu