న్యూఢిల్లీ : కేంద్రం న‌ల్ల చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా రైతులు త‌ల‌పెట్టిన భార‌త్ బంద్‌కు మ‌ద్ద‌తు పెరుగుతోంది. ఢిల్లీ - హ‌ర్యానా స‌రిహ‌ద్దులో నిర‌స‌న తెలుపుతున్న రైతుల‌కు డాక్ట‌ర్ హ‌ర్‌ఖాన్‌వాల్ సింఖోన్‌, ఫ్యాష‌న్ డిజైన‌ర్ సందీప్ గ్రేవాల్ సంఘీభావం ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా సందీప్ గ్రేవాల్ మాట్లాడుతూ.. మ‌న‌మంతా రైతు కుటుంబాల‌కు చెందిన వాళ్ల‌మ‌ని, ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల్లో భార‌త్ బంద్‌కు మ‌ద్ద‌తు తెల‌పాల‌న్నారు. రైతుల గోస‌ను కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం వినాల‌న్నారు. రైతులు త‌మ హ‌క్కుల కోసం పోరాడ‌టంలో త‌ప్పు లేద‌న్నారు. ఇది రాజ‌కీయ ఎజెండాగా మార‌కూడ‌ద‌న్నారు.



డాక్ట‌ర్ హ‌ర్‌ఖాన్‌వాల్ మాట్లాడుతూ.. ప్ర‌స్తుతం మ‌న ప్రొఫెష‌న్ ముఖ్యం కాదు.. మ‌న‌మంతా రైతు కుటుంబాల నుంచి వ‌చ్చిన‌వాళ్లం. రైతుల‌కు మ‌ద్ద‌తివ్వాల్సిన సంద‌ర్భం వ‌చ్చింది కాబ‌ట్టే.. వారికి మ‌ద్ద‌తుగా ముందుకు వ‌చ్చాన‌ని తెలిపారు.

A doctor & a fashion designer from Ludhiana -Dr Harkanwal Sinkhon & Sandeep Grewal- join farmers' protest at Singhu (Delhi-Haryana border).



Sandeep says, "We're all linked to farmers family. Centre must listen. It was never a political agenda but always about farmers' rights." pic.twitter.com/waTT9BT5fR