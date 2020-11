న్యూఢిల్లీ: ఒక చిన్నారి రోగి కోసం ఆ డాక్టర్‌ బ్యాట్‌మ్యాన్‌ అవతారమెత్తారు. ది ఫీల్‌ గుడ్‌ పేజ్‌ అనే ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో ఆదివారం పోస్ట్‌ చేసిన ఈ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. ఒక బాలుడు క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నాడు. ఆ చిన్నారికి చికిత్స అందిస్తున్న డాక్టర్‌ అతడి డ్రీమ్‌ ఏమిటని అడిగారు. బ్యాట్‌మ్యాన్‌ను కలుసుకోవాలని ఉందని ఆ బాలుడు చెప్పాడు. దీంతో మరునాడు ఆ డాక్టర్‌ బ్యాట్‌మ్యాన్‌ రూపంలో ఆ చిన్నారి ముందు ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఆ బాలుడ్నిదగ్గరకు తీసుకుని హత్తుకుని అతడి కోరిక తీర్చారు. అయితే ఆ బాలుడు లేదా ఆ డాక్టర్‌ గురించిగాని, ఈ ఘటన ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగింది అన్న వివరాలను పేర్కొనలేదు.



కాగా ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. పలువురు నెటిజన్లు దీనిపై భిన్నంగా స్పందించారు. క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న బాలుడి కోరిక తీర్చేందుకు ఆ డాక్టర్‌ బ్యాట్‌మ్యాన్‌ అవతారం ఎత్తడం తమను కదిలించిందని కొందరు పేర్కొన్నారు. కన్నీటి పర్యంతమవుతున్న ఇమోజీలతో తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

A doctor asks the cancer patient what his dream is. The boy says he wants to meet Batman. And the next day the doctor dresses in the superhero's costume and fulfills the child's dream ????????????❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/juRLHkpyYC