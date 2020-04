సాధార‌ణంగా భూఉష్ణ‌తాపం పెరిగిన‌పుడు ప‌ర్వ‌తప్రాంతాల‌లో వోల్క‌నోలు (అగ్నిప‌ర్వ‌తాలు) బ‌ద్ద‌ల‌వ‌డం చూస్తుంటాం. అగ్నిప‌ర్వ‌తం బ‌ద్ద‌లైన‌పుడు పెద్ద ఎత్తున లావా విర‌జిమ్ముతాయి. అయితే వీటితోపాటు (మ‌డ్ వోల్క‌నోలు) బుర‌ద అగ్నిప‌ర్వతాల్లో కూడా క‌ద‌లిక‌లు ఉంటాయ‌ని తెలుసా..? ఓ బుర‌ద అగ్నిప‌ర్వ‌తం పేలి లావా లాగా..వేడితో బుర‌ద పైకి ఉబికి వస్తున్న‌ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్ ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశారు.

ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి మ‌డ్ వోల్క‌నోలున్నాయ‌ని మీకు తెలుసా..? ఎక్క‌డో పేరు చెప్ప‌గ‌ల‌రా..? అని అడుగుతూ ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఇలాంటివి సాధారణంగా ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా స‌బ్ డ‌క్ష‌న్ జోన్ల‌లో క‌నిపిస్తుంటాయి. ఇండియాలో కూడా అని చెప్పాడు ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్‌.

This is called as Mud #volcano . Do you know we in India also have active mud volcano. Can you name where ? Read. pic.twitter.com/aLf3R1vM9w

Why just the name ? Here it is in photo! One of the many at the spot.



Baratang at Andaman and Nicobar Islands



I took this photo in December 2019 pic.twitter.com/2Srsqs4u2P