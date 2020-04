శానిటైజర్లు రాసుకుని దీపాలు వెలిగించొద్దు!

న్యూఢిల్లీ: ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి 9 నిమిషాల పాటు దేశ ప్రజలంతా ఇంట్లోని విద్యుద్దీపాలు ఆర్పేసి, కొవ్వొత్తులు, సాధారణ దీపాలు వెలిగించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఐతే దీపాలు, కొవ్వొత్తులు వెలిగించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. వాటిని వెలిగించే ముందు.. చేతులను సబ్బుతో కడుక్కోవాలని, ఆల్కహాల్‌ ఆధారిత శానిటైజర్లను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వాడొద్దని హెచ్చరించింది. శానిటైజర్లలో ఆల్కహాల్‌(మండే స్వభావం) ఉన్న కారణంగా చేతులకు మంటలు వ్యాపించే ప్రమాదముందరి హెచ్చరించింది.

Citizens advised not to use alcohol based sanitizers while lighting diyas???? and candles????️ tomorrow at 9 PM as it is inflammable.#IndiaFightsCorona #COVID19 #StayHomeStaySafe