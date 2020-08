ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై దాడిని ఖండించిన డీకే శివకుమార్‌

బెంగళూరు : కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులోని కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాసమూర్తి ఇంటిపై ఆందోళనకారులు దాడి చేయడాన్ని ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చీఫ్‌ డీకే శివకుమార్‌ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ ఘటనను పార్టీ కూడా ఖండిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఒక వ్యక్తి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో ఈ వివాదం చోటు చేసుకుందని చెప్పారు. ఇలాంటి సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ శాంతియుతంగా ఉండాలని డీకే శివకుమార్‌ కోరారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలందరితో సమావేశం నిర్వహిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే సీఎల్పీ నాయకుడు సిద్ధరామయ్యతో మాట్లాడానని, ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉంటామని శివకుమార్‌ స్పష్టం చేశారు.



I have called a meeting of our legislators at 12 o'clock today. I have spoken to our CLP leader Siddaramaiah, we will give full support to government to maintain peace and harmony: Karnataka Congress chief DK Shivakumar https://t.co/aaPs1S53UN