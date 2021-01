న్యూఢిల్లీ: బ‌డ్జెట్ స‌మావేశాల నేప‌థ్యంలో పార్ల‌మెంట్ ఉభ‌య‌స‌భ‌ల‌ను ఉద్దేశించి ఇవాళ రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ ప్ర‌సంగం చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ ప్ర‌సంగానికి మాజీ ప్ర‌ధాని దేవ గౌడ హాజ‌రుకాలేదు. రైతుల‌కు సంఘీభావంగా రాష్ట్ర‌ప‌తి ప్ర‌సంగాన్ని బ‌హిష్క‌రించిన‌ట్లు దేవ‌గౌడ తెలిపారు. ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆయ‌న ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించారు. సాగు చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా రైతు సోద‌రులు నిర‌స‌న చేస్తున్నార‌ని, వారికి సంఘీభావంగా రాష్ట్ర‌ప‌తి ప్ర‌సంగాన్ని బ‌హిష్క‌రిస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. జ‌న‌తాద‌ళ్ స‌భ్యుల‌తో చ‌ర్చించిన త‌ర్వాతే ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్లు మాజీ ప్ర‌ధాని వెల్ల‌డించారు. కాంగ్రెస్ ఆధ్వ‌ర్యంలోని విప‌క్ష పార్టీలు ఇవాళ రాష్ట్ర‌ప‌తి ప్ర‌సంగానికి డుమ్మాకొట్టాయి.



In solidarity with my farmer brothers fighting against the three #FarmLaws, I have decided, after consulting my party @JanataDal_S units, not to attend the President’s joint address of Parliament today.