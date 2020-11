చెన్నై: బ‌ంగాళాఖాతంలో ఏర్ప‌డిన అల్ప‌పీడ‌నం వాయుగుండంగా మారింది. ఆ వాయుగుండం క్ర‌మంగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వైపు క‌దులుతూ తీవ్ర‌రూపం దాల్చింది. మ‌రో 24 గంట‌ల్లో ఈ తీవ్ర వాయుగుండం తుఫానుగా మారి పుదుచ్చేరి, త‌మిళ‌నాడు మ‌ధ్య‌లోని క‌రైకాల్‌, మామ‌ల్లాపురం మ‌ధ్య తీరాన్ని తాక‌నుంది. మంగ‌ళ‌వారం నాడు ఈ తుఫాన్ తీరాన్ని తాకే అవ‌కాశం ఉన్న‌దని భారత వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం వెల్ల‌డించింది. ప్ర‌స్తుతం వాయుగుండం ప్ర‌భావంతో పుదుచ్చేరిలోని గాంధీ బీచ్ ఏరియాలో స‌ముద్రం అల్ల‌క‌ల్లోలంగా మారింది. అల‌లు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిప‌డుతున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వచ్చు.



#WATCH | Depression over SW Bay of Bengal is very likely to intensify into a cyclonic storm during next 24 hours and cross Tamil Nadu and Puducherry coasts between Karaikal and Mamallapuram on Nov 25, predicts IMD



Visuals from Gandhi beach, Puducherry. pic.twitter.com/ogzTqg22VA