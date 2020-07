న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో క‌రోనా వైర‌స్ క‌రాళ నృత్యం చేస్తోంది. ఢిల్లీలో రోజురోజుకు పాజిటివ్ కేసులు అధిక‌మైపోతున్నాయి. శుక్ర‌వారం ఒక్క‌రోజే కొత్త‌గా 2,520 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 59 మంది చ‌నిపోయారు. మొత్తంగా ఢిల్లీలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 94,695కు చేరింది. ఇందులో యాక్టివ్ కేసులు 26,148 కాగా, 65,624 మంది క‌రోనా నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు. ఢిల్లీలో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 2,923 మంది క‌రోనాతో ప్రాణాలు విడిచారు.



