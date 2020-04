న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో లాక్ డౌన్ విధుల్లో ఉన్న పోలీసుల‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ గా నిర్దార‌ణ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఓ పోలీస్ అధికారి క‌రోనా నుంచి కోలుకుని ఆస్ప‌త్రి నుంచి డిశ్చార్జ‌య్యారు. స‌ద‌రు పోలీస్ అధికారి వాహ‌నంలో నుంచి దిగుతుండ‌గా పోలీసులంతా..త‌మ స‌హ‌చరుడి పై పూలు చ‌ల్లి చ‌ప్ప‌ట్ల‌తో స్వాగతం ప‌లికారు.

పాయ‌ల్ మెహ‌తా తీసిన ఈ వీడియోను కేంద్రమంత్రి జీ కిష‌న్ రెడ్డి ట్విట్టర్ లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోకు 9600 వ్యూస్ వ‌చ్చాయి.



This show of greeting displayed by the @DelhiPolice about one of their compatriots who got cured from #COVID-19 rightly touches the message of sensitisation that is pertinent now

VC: Payal Mehta pic.twitter.com/Qb39lvwXla