గ్రేటా ట్వీట్లపై ఢిల్లీ పోలీసుల కేసు

న్యూఢిల్లీ: స్విడన్‌కు చెందిన యువ ఉద్యమకారిణి, వాతావరణ మార్పుపై ప్రచారం చేసే గ్రేటా థన్‌బర్గ్‌పై ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వ్యవసాయ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని రెండు నెలలకుపైగా పోరాడుతున్న రైతులకు మద్దతుగా ఆమె చేసిన ట్వీట్లను పోలీసులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. ‘నేరపూరిత కుట్ర, మతం ఆధారంగా శత్రుత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం’ వంటి ఆరోపణలపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.



భారత రైతుల నిరసనకు మద్దతుగా గ్రేటా థన్‌బర్గ్‌ పోస్ట్‌ చేసిన ట్వీట్లు అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ‘భారత రైతుల నిరసనకు సంఘీభావం తెలుపుదాం’ అని ఈ నెల 3న ట్వీట్‌ చేశారు. రైతు ట్రాక్టర్‌ ర్యాలీ ఫొటోను అందులో పోస్ట్‌ చేశారు. రైతు ఉద్యమానికి మద్దతిచ్చే ఆన్‌లైన్‌ పిటిషన్‌ లింక్‌ను ఈ నెల 4న షేర్‌ చేశారు. భారత ప్రభుత్వంపై అంతర్జాతీయంగా ఒత్తిడి తెచ్చేలా దీని ద్వారా మీరు రైతులకు సహాయం చేయవచ్చు అని అందులో పేర్కొన్నారు.

రైతులపై ప్రభుత్వ హింసను ఖండించడం, నిరసనకారులతో చర్చలు జరుపాలని భారత ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం, రైతుల నిరసనపై మౌనం వహించకుండా, వారి అసమ్మతిని ఎగతాళి చేయడాన్ని వ్యతిరేకించే లక్ష్యంగా ఈ ఆన్‌లైన్‌ పిటిషన్‌పై సంతకం చేయాలని గ్రెటా పిలుపునిచ్చారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఐక్యరాజ్య సమితితో పాటు పలు అంతర్జాతీయ విభాగాలకు ట్యాగ్‌ చేయవచ్చని సూచించారు.

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

