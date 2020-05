న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా వైరస్‌ విలయతాండవం చేస్తోంది. రోజురోజుకు పాజిటివ్‌ కేసులు అధికంగా నమోదు అవుతుండటంతో.. ఢిల్లీ పోలీసులు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కరోనా వైరస్‌పై ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉన్నారు. ఢిల్లీ పార్కుల్లో మార్నింగ్‌ వాకింగ్‌ చేసే వారికి భౌతిక దూరం పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. గుంపులుగుంపులుగా పార్కులకు రావొద్దని, ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కు ధరించాలని చెబుతున్నారు. ఢిల్లీలో 14,465 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు కాగా, ఇప్పటి వరకు 288 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 6,954 మంది ఈ వైరస్‌ నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు.



