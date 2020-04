న్యూఢిల్లీ: దేశ‌రాజ‌ధాని న‌గ‌రం ఢిల్లీలో ఆదివారం స్వ‌ల్ప భూకంపం సంభ‌వించిన విష‌యం తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ తో ఇళ్ల‌లో ఉన్న ప్ర‌జ‌లు భూప్ర‌కంపన‌ల‌తో ఆందోళ‌న‌ల‌కు లోనయ్యారు. ఓ వైపు క‌రోనా వైర‌స్ ఢిల్లీని అత‌లాకుత‌లం చేస్తుంటే..మ‌రోవైపు భూకంపం న‌మోదవ‌డంతో ఢిల్లీ వాసుల‌కు ప్రాణాలు పోయినంత ప‌నైట్లైంది. ఈ రెండు అంశాలను స్మృశిస్తూ ఓ వ్య‌క్తి ట్విట్ట‌ర్ లో పోస్ట్ చేసిన ఫొటో ఒక‌టి ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

ఇంటిపైభాగం అంచున ఎవ‌రో ఓ క‌ర్ర ప‌ట్టుకుని వేలాడుతున్న‌ట్లుగా ఉన్న ఫొటో పోస్ట్ చేసి.. ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్ వాసులు భూకంపం, క‌రోనాను ఎదుర్కొనేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు.



People in Delhi-NCR trying to beat Earthquake and Corona together ;-)#earthquake pic.twitter.com/wNmEK9wck3