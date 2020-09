హైద‌రాబాద్ : టీఆర్ఎస్ రాజ్య‌స‌భ ఎంపీ జోగిన‌ప‌ల్లి సంతోష్ కుమార్ శ్రీ‌కారం చుట్టిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్య‌క్ర‌మం దేశ, విదేశాల్లో విస్త‌రిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ క్ర‌మంలో భాగంగా తూర్పు ఢిల్లీ ఎంపీ మ‌నోజ్ తివారీ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను స్వీక‌రించి శుక్ర‌వారం త‌న నివాసంలో మొక్క‌లు నాటారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సంతోష్ కుమార్‌కు ఆయ‌న కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. మ‌నోజ్ తివారీ ఛాలెంజ్‌ను స్వీక‌రించి మొక్క‌లు నాట‌డం, కృత‌జ్ఞ‌తలు తెల‌ప‌డం ప‌ట్ల సంతోష్ కుమార్ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్పందిస్తూ ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ర్టాల్లోని సినీ, ఇత‌ర రంగాల ప్ర‌ముఖ‌లు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను స్వీక‌రించి మొక్క‌లు నాట‌డం ద్వారా కార్య‌క్ర‌మం బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, న‌టి పాయల్ రాజ్‌పుత్, తేజస్వి మాడివాడలు మొక్క‌లు నాట‌డం ద్వారా ఈ కార్య‌క్ర‌మాన్ని మ‌రింత ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు త‌మ‌వంతు కృషి చేశారు.



Thank you for your kind words sir. Heartening to know that you have been planting saplings and even then you have accepted the nomination to do it again under #GreenIndiaChallenge????????????.@ManojTiwariMP pic.twitter.com/B46ADfuIUL