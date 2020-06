ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రికి జ్వరం.. నేడు కరోనా టెస్ట్‌

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. నిన్న రాత్రి నుంచి ఆయన తీవ్ర జ్వరంతో బాధ పడుతున్నారు. శ్వాస సంబంధ సమస్యలు తలెత్తాయి. ఈ మేరకు సత్యేందర్‌ జైన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. తీవ్ర జ్వరం, శ్వాస సంబంధ సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో నిన్న రాత్రి ఢిల్లీలోని రాజీవ్‌ గాంధీ సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలో చేరినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇవాళ ఆయనకు కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.



గత వారం సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌కు కూడా జ్వరం, గొంతు నొప్పి రావడంతో.. కరోనా టెస్టులు చేయించుకున్న విషయం విదితమే. కానీ కేజ్రీవాల్‌కు కరోనా నెగిటివ్‌ వచ్చింది. అయితే నిన్న ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశానికి సత్యేందర్‌ జైన్‌ హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా, సీఎం కేజ్రీవాల్‌తో పాటు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు.

Due to high grade fever and a sudden drop of my oxygen levels last night I have been admitted to RGSSH. Will keep everyone updated