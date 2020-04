మర్కజ్‌ భవనం శుద్ధి.. 617 మందికి కరోనా లక్షణాలు

న్యూఢిల్లీ : మర్కజ్‌ భవనంలో ఉన్న 2,361 మందిని బయటకు తీసుకువచ్చామని ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్‌ సిపోడియా తెలిపారు. వీరిలో 617 మందికి కరోనా అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు. వీరిని వివిధ ఆస్పత్రులకు తరలించామని చెప్పారు. మిగతా వారిని క్వారంటైన్‌లో ఉంచామని చెప్పారు. మర్కజ్‌ భవనంలో ఉన్నవారందరినీ వివిధ ఆస్పత్రులకు తరలించేందుకు 36 గంటల సమయం పట్టిందని ఆయన తెలిపారు. తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి ఈ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొన్న వారందరికీ మనీష్‌ సిపోడియా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.



ఢిల్లీలోని ఓ క్యాన్సర్‌ ఆస్పత్రిలో పని చేస్తున్న వైద్యురాలికి కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయినట్లు ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ ప్రకటించారు. ఈ వైద్యురాలు ఇటీవలే తన సోదరుడి ఇంటికి వెళ్లి వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆమెకు కరోనా నిర్ధారణ అయింది. అయితే వైద్యురాలి సోదరుడు ఇటీవలే యూకే నుంచి వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వైద్యురాలికి కరోనా సోకడంతో.. ఇవాళ ఆమె పని చేస్తున్న ఆస్పత్రిని మూసివేశారు. ఇక ఆస్పత్రి సిబ్బందికి కూడా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.

ఢిల్లీలోని మర్కజ్‌ భవన్‌తో పాటు పరిసర ప్రాంతాలను సౌత్‌ ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ సిబ్బంది శానిటైజేషన్‌ చేస్తున్నారు. మర్కజ్‌ భవన్‌లో మార్చి 1 నుంచి 15వ తేదీ వరకు జరిగిన మత ప్రార్థనల్లో ఇతర దేశాలకు చెందిన వారితో పాటు మన దేశానికి చెందిన పలువురు ముస్లింలు పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రార్థనల్లో సుమారు 3 వేల మందికి పైగా పాల్గొన్నారు. ప్రార్థనలకు హాజరైన వారిలో అత్యధికులకు కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయింది.

