న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ - హ‌ర్యానా స‌రిహ‌ద్దులోని సింఘూ బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద ఉద్రిక్త వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొంది. ఆందోళ‌న‌కారుల‌ను అడ్డుకునేందుకు వెళ్లిన పోలీసుల‌పై ఓ వ్య‌క్తి క‌త్తితో దాడి చేశాడు. ఈ క్ర‌మంలో ఓ పోలీసుకు తీవ్ర గాయాల‌య్యాయి. అప్ర‌మ‌త్త‌మైన పోలీసులు.. క‌త్తితో దాడి చేసిన వ్య‌క్తిని చుట్టుముట్టి తీవ్రంగా చిత‌క‌బాదారు. దీంతో అక్క‌డ ర‌ణ‌రంగ వాతావ‌ర‌ణాన్ని త‌ల‌పించింది. ప‌రిస్థితిని అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు టియ‌ర్ గ్యాస్ ప్ర‌యోగించారు. క‌త్తి దాడిలో గాయ‌ప‌డిన పోలీసు ఆఫీస‌ర్‌ను అలీపూర్ ఎస్‌హెచ్‌వో ప్ర‌దీప్ పాలివాల్‌గా గుర్తించారు. గ‌ణ‌తంత్ర దినోత్స‌వం రోజున కిసాన్ ర్యాలీలో కూడా క‌త్తులు క‌నిపించాయి. పోలీసుల‌పై క‌త్తుల‌తో దాడి చేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించారు.



#WATCH: Delhi Police hit a protesting farmer after he attacked a Police personnel, dragging him to the ground along with him. Visuals from Singhu border.



(Note: Abusive language) pic.twitter.com/gILDF9OPA1