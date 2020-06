డెహ్రాడూన్‌: ఉత్త‌రాఖండ్ రాజ‌ధాని డెహ్రాడూన్ మ‌ళ్లీ ష‌ట్‌డౌన్‌లోకి వెళ్లింది. డెహ్రాడూన్‌లో క‌రోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండ‌టంతో ప్ర‌తి వారాంతంలో రెండు రోజులు (శ‌ని, ఆదివారాలు) న‌గ‌రరాన్ని ష‌ట్‌డౌన్ చేయాల‌ని ఇటీవ‌ల ఉత్త‌రాఖండ్ ప్ర‌భుత్వం నిర్ణ‌యించింది. ఈ మేర‌కు డెహ్రాడూన్ పోలీసులు న‌గ‌రం అంతటా భారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి జ‌నం రోడ్ల‌పైకి రాకుండా చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టారు. అత్య‌వ‌స‌రాలు, నిత్య‌వ‌స‌రాల‌కు త‌ప్ప ఎవ‌రూ బ‌య‌ట‌కు రావ‌ద్ద‌ని, అన‌వ‌స‌రంగా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేవారిపై క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామ‌ని పోలీసులు ప్ర‌క‌టించారు.



జూన్ 20 నుంచి 23 వ‌ర‌కు 10, 12వ త‌ర‌గ‌తి పెండింగ్ ప‌రీక్ష‌లు

ఉత్త‌రాఖండ్‌లో లాక్‌డౌన్ కార‌ణంగా స‌గంలో వాయిదాప‌డ్డ 10, 12వ త‌ర‌గ‌తి ప‌రీక్ష‌ల‌ను జూన్ 20 నుంచి 23 వ‌ర‌కు నిర్వ‌హిస్తామ‌ని ఆ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ తెలిపింది. జూలై 15లోగా ఆయా ప‌రీక్ష‌ల‌కు సంబంధించిన జ‌వాబు పత్రాల‌ను మూల్యాంక‌నం చేసి ఫ‌లితాల‌ను వెల్ల‌డిస్తామ‌ని ఉత్త‌రాఖండ్ విద్యాశాఖ కార్య‌ద‌ర్శి మీనాక్షి సుంద‌రం తెలిపారు. కాగా, మార్చి 24 నుంచి దేశ‌వ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్ అమ‌ల్లోకి రావ‌డంతో ఉత్త‌రాఖండ్‌లో అప్పటికే కొన‌సాగుతున్న 10, 12వ‌ త‌ర‌గ‌తి ప‌రీక్ష‌లు వాయిదాప‌డ్డాయి.

