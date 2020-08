ఢిల్లీ : శ్రీ‌శైలం ఎడ‌మ‌గ‌ట్టు జ‌ల విద్యుత్ కేంద్రంలో చోటుచేసుకున్న అగ్నిప్ర‌మాదంపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఆవేద‌న వ్య‌క్తం చేశారు. ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ఆయ‌న స్పందిస్తూ... అగ్నిప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌లో ప‌లువురు మృతిచెందార‌న్న స‌మాచారం తెలిసి తీవ్ర ఆవేద‌న క‌లిగింద‌న్నారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు త‌న ప్ర‌గాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. గాయ‌ప‌డ్డ వారు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ఆయ‌న ఆకాంక్షించారు. శ్రీ‌శైలం జ‌ల విద్యుత్ కేంద్రంలో జ‌రిగిన అగ్నిప్ర‌మాదంలో మొత్తం 9 మంది మృతిచెందారు. ప‌వ‌ర్ హౌజ్‌లోని మూడో అంత‌స్థులో మృత‌దేహాల‌ను గుర్తించారు. మృత‌దేహాల‌ను జెన్‌కో ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు.



Deeply anguished to learn about the loss of lives due to tragic fire accident at the Srisailam hydroelectric plant in Telangana. My deepest condolences are with the bereaved families. May the injured recover at the earliest.