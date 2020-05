హైద‌రాబాద్‌: కోవిడ్‌19 వ‌ల్ల దేశ‌వ్యాప్తంగా వ్యాపారాలు స్తంభించాయి. దీంతో బ్యాంకు రుణాలు తీర్చ‌లేని ప‌రిస్థితి ఏర్ప‌డింది. ఈ నేప‌థ్యంలో కేంద్రం ఓ ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. కోవిడ్‌19 ప్ర‌భావం వ‌ల్ల అప్పులు తీర్చ‌లేని వారిని డిఫాల్ట‌ర్లుగా భావించ‌రాదు అని కేంద్ర మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్ తెలిపారు. కోవిడ్ బాధితుల‌ను డిఫాల్ట‌ర్ల జాబితాలో చేర్చ‌లేమ‌న్నారు. కంపెనీల డీక్రిమిన‌లైజేష‌న్ చ‌ట్టాల్లోనూ మార్పులు తెచ్చిన‌ట్లు చెప్పారు. కంపెనీల బోర్డు మీటింగ్‌లు ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వ‌హించేందుకు అనుమ‌తి ఇచ్చారు. స‌రైన స‌మ‌స్య‌ల‌ను డిజిట‌ల్‌గా ప‌రిష్క‌రించ‌వచ్చు అన్నారు. ఇది కార్పొరేట్ గ‌వ‌ర్నెన్స్‌లో భారీ సంస్క‌ర‌ణ అని మంత్రి సీతారామ‌న్ తెలిపారు. చాలా వ‌ర‌కు కంపెనీ చ‌ట్టాల కింద జ‌రిగే ఉల్లంఘ‌న‌లను నేర‌ర‌హితం చేస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. దివాళా తీసిన కంపెనీ సామ‌ర్థ్యాన్ని ల‌క్ష నుంచి కోటికి పెంచిన‌ట్లు మంత్రి తెలిపారు. మరో ఏడాది పాటు ఎవ‌రిపైనా దివాళ కేసుల ద‌ర్యాప్తులు ఉండ‌వ‌న్నారు.

3️⃣



Debts related to #COVID19 shall not be considered under category of defaults, under Insolvency and Bankruptcy Code



No fresh insolvency proceedings will be initiated up to 1 year



- FM #NirmalaSitharaman #AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/qRz9gTIBOr