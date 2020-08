కేరళలో తొమ్మిదికి చేరిన మృతుల సంఖ్య‌

తిరువనంతపురం : కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లాలోని రాజమలా ఏరియాలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య తొమ్మిదికి చేరింది. మరో 57 మంది అదృశ్యమయ్యారు. వారి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు, సహాయక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. కొండచరియలు విరిగిన సమయంలో భారీ శబ్దం వచ్చిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. దీంతో ప్రజలందరూ భయంతో పరుగులు తీశారని, నీటి ప్రవాహం కూడా అధికంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.



ఈ ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి వి మురళీధరన్‌ స్పందించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఇప్పటికే కేరళ చీఫ్‌ సెక్రటరీ, కేంద్ర హోం, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖల అధికారులతో మాట్లాడానని, వీలైనంత త్వరగా ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ సిబ్బందిని పంపించాలని కోరినట్లు తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా సహాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

Kerala: Death toll in rises to nine in the landslide which took place at Rajamala, Idukki district. 57 people still missing, rescue work underway.



Eyewitnesses say they heard a loud sound when landslide occured. "People were running to safety & water was gushing in," says a man. pic.twitter.com/2abCq37Fmi