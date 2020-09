చండీగఢ్‌: పంజాబ్‌లోని జలంధర్‌కు చెందిన ధీర బాలిక కుసుమ్‌ కుమారి (15)పై ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లు కురుస్తున్న‌ది. మొబైల్‌ ఫోన్‌ స్నాచింగ్‌ను సమర్థంగా అడ్డుకుని, ఓ దొంగను కటకటాల్లో పెట్టించిన కుసుమ్ కుమారిని దేశమంతా ప్ర‌శంస‌ల‌తో ముంచెత్తుతున్న‌ది. కుసుమ్‌ కుమారి ధైర్యం దేశంలోని ఎంతో మంది అమ్మాయిలకు ఆదర్శమని నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను సాహస బాలికగా పేర్కొన్న జలంధర్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ గుర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ భుల్లర్ ఆమె పేరును జాతీయ, రాష్ట్రస్థాయి సాహస అవార్డులకు పంపిస్తామని చెప్పారు.



ఇదిలావుంటే కుసుమ్‌ కుమారి ధైర్య‌ సాహసాల‌కు మెచ్చిన జలంధ‌ర్‌ సిటీ డిప్యూటీ కమిషనర్‌ ఘన్‌శ్యామ్‌ తోరీ ఆమెకు రూ.51 వేల నజరానా ప్రకటించారు. కార్పొరేట్‌ సోషల్‌ రెస్పాన్స్‌బిలిటీ కింద ఈ సాయం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ‘బేటీ బచావో- బేటీ పడావో’ కార్యక్రమానికి సంబంధించి కుసుమ్‌ కుమారి ఫొటోను వాడుకుంటామని చెప్పారు.



ఆ దొంగకు మూడు రోజుల రిమాండ్ ‌

కుసుమ్‌ కుమారి చేతిలో నుంచి మొబైల్ లాక్కునేందుకు ప్ర‌య‌త్నించి విఫ‌ల‌మైన దొంగ అవినాశ్ కుమార్ (22)కు న్యాయ‌స్థానం మూడు రోజుల రిమాండ్ విధించింది. కుసుమ్ కుమారి ఫోన్‌ పట్టుకుని రోడ్డుపై వెళ్తుండగా దొంగలు అవినాశ్‌ కుమార్‌, వినోద్‌ కుమార్‌ బైక్‌పై ఆమెను వెంబడించారు. చేతిలోని మొబైల్‌ ఫోన్‌ను లాక్కుని పారిపోయేందుకు యత్నించారు. అయితే త‌న ఫోన్‌ను లాక్కోగానే కుసుమ్ కుమారి వారిపై శివంగిలా దూకింది.

ఫోన్‌ లాక్కుని బైక్ ఎక్క‌బోతున్న‌ అవినాష్‌ కుమార్‌ను అమాంతం ప‌క్క‌కు లాగేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆ దొంగ కుసుమ్‌ కుమారి చేతిపై పదునైన ఆయుధంతో గాయం చేశాడు. దాంతో కాసేపు దొంగ‌ను వ‌దిలేసిన కుసుమ్ కుమారి క్ష‌ణంలో తేరుకుని మ‌ళ్లీ వాడిపై లంఘించింది. ఇంత‌లో ఇరుగుపొరుగు అక్క‌డికి చేరుకోగా బైక్‌పై ఉన్న మ‌రో దొంగ వినోద్ కుమార్ పారిపోయాడు. స్థానికులు అవినాశ్ కుమార్‌ను చిత‌క‌బాది పోలీసుల‌కు అప్ప‌గించారు. ‌



పారిపోయిన నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నామ‌ని, దొంగ‌లు ఇద్ద‌రిపైనా హత్యాయత్నం, దొంగతనం కేసులు న‌మోదుచేశామ‌ని పోలీసులు తెలిపారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఈ ఘటన జరుగ‌గా సోమవారం సాయంత్రం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇదిలావుంటే గాయాలపాలైన సాహస బాలికకు జోషి ఆస్పత్రి ఉచితంగా వైద్యం అందిస్తున్న‌ది.



15-Year-Old Jalandhar Girl Fights Two Mobile Snatchers on Bike in Viral Video

In an act of extreme bravery, a 15-year-old girl fought two bike-borne men, who attacked her with a sharp weapon while attempting to snatch her phone in Jalandhar, Punjab.Kusum Kumari, Rsd.fatehpuri. pic.twitter.com/dcoWl0exet