రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్నా.. కరోనా పాజిటివ్‌‌

రాయ్‌పూర్‌ : కొవిడ్‌-19 వ్యాక్సిన్‌ రెండు మోతాదులు తీసుకున్న కొద్ది రోజులకే ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ఓ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌ కరోనా వైరస్‌కు పాజిటివ్‌గా పరీక్షించారు. జాంజ్‌గిర్‌-చంపా కలెక్టర్‌ యశ్వంత్‌కుమార్‌ (ఐఏఎస్‌) గురువారం మహమ్మారి బారినపడ్డారు. ఆయన ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్‌ ద్వారా ధ్రువీకరించారు. ఇటీవల తనను కలిసిన వారంతా కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు. యశ్వంత్‌కుమార్‌ కొవిడ్‌కు వ్యతిరేకంగా ఫిబ్రవరి 8న వ్యాక్సిన్‌ తొలి డోసు తీసుకున్నారు. మళ్లీ ఈ నెల 8న రెండో డోసు తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆర్టీ పీసీఆర్‌ పరీక్షలు నిర్వహించగా పాజిటివ్‌గా పరీక్షించారు. అలాగే కార్యాలయ సిబ్బందికి సైతం కొవిడ్‌ పరీక్షలు చేయగా నెగెటివ్‌ వచ్చింది. దీంతో ఆయన ఐసోలేషన్‌లో ఉన్నారు. అయితే టీకాలపై వచ్చే ఎలాంటి పుకార్లను నమ్మొద్దని కోరారు. రెండో మోతాదు తీసుకున్న 14 రోజుల తర్వాత వ్యాక్సిన్‌ ప్రభావంతంగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు.

I got COVID positive today at 11/03/2021. I have got 2nd dose of vaccination at 8/03/2021. COVID vaccine become effective after 14 days of second dose. So it’s my humble request that don’t believe on rumours & please don’t spread it too ????#covidvaccine #COVID-19 #procg