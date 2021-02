మోదీజీ! ఇక్కడ చాయ్‌ తాగండి ప్లీజ్‌..

కోల్‌కతా : పశ్చిమ బెంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు త్వరలో జరుగనుండటంతో అక్కడ వాతావరణం వేడెక్కింది. బహిరంగసభలు, ర్యాలీలు, వలసలతో నేతలంతా బిజీగా ఉన్నారు. అయితే, ఇలాంటి వాతావరణంలోనూ ప్రముఖ సింగర్‌ దలేర్‌ మెహందీ.. ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి ఒక విన్నపం చేశారు. అదేంటంటే.. ఈసారి కోల్‌కతా వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ హోటల్‌కు వచ్చి చాయ్‌ తాగమని వేడుకుంటున్నారు. దలేర్‌ మెహందీ చేసిన విజ్ఞప్తి వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.



కోల్‌కతాలోని గురుద్వారా సంత్‌ కుటియా వద్ద 95 ఏండ్ల క్రితం బల్వంత్‌సింగ్స్‌ టీ దుకాణం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి తరాలుగా ఆ చాయ్‌ దుకాణంలో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన కుండ చాయ్‌ అమ్ముతున్నారు. ఈ హోటల్‌కు వచ్చిన దలేర్‌ మెహందీ.. ఇక్కడి చాయ్‌ తయారీ విధానం, దాని ప్రత్యేకతలు తెల్సుకుని.. ‘ప్రధాని మోదీగారు, ఈసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తప్పక ఈ హోటల్‌ను సందర్శించి కుల్లార్‌ చాయ్‌ తాగండి. అలాగే ప్రజలు కూడా ఇక్కడే చాయ్‌ తాగి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. వైద్యులు కూడా ఇక్కడ చాయ్‌ తాగమని సూచిస్తున్నారు’ అని టీ దుకాణం ముందు నిల్చుని చెప్పారు. బోలో తరారా ఫేం సింగర్‌ దలేర్‌ మెహందీ చేసిన విజ్ఞప్తిని ప్రధాని మోదీ నెరవేరుస్తారా? అన్నది వేచిచూడాల్సిందే.

కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో కొనసాగుతున్న రైతుల నిరసన సమస్యను నాయకుల ద్వారా మాత్రమే పరిష్కరించవచ్చునని, ప్రముఖుల ప్రదర్శనల ద్వారా కాదని గత నెలలో దలేర్‌ మెహందీ కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు.

