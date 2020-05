ఈ ఫొటోలో క‌నిపిస్తోన్న ప‌క్షి పేరు కుకూ. ఏప్రిల్ 29న ఈ ప‌క్షి కెన్యాలో ఉంది. ప్ర‌స్తుతం అంటే..6 రోజుల త‌ర్వాత మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ లో ప్ర‌త్య‌క్ష‌మైంది. కేవలం 6 రోజుల వ్య‌వ‌ధిలో 5 వేల కిలోమీట‌ర్లు ప్ర‌యాణించి ఇండియాకు చేరుకుంది.

కెన్యాలో ప్ర‌యాణం షురూ చేసిన కుకూ అరేబియా స‌ముద్రం మీదుగా నాన్‌స్టాప్ ప్ర‌యాణం చేసి భార‌త్ లోని మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ కు చేరుకుంది. కుకూ మ‌రో 600 కిలోమీట‌ర్లు లోత‌ట్టు ప్రాంతాల మీదుగా ప్ర‌యాణించ‌డం విశేషం. ఓ ప‌క్షి విశ్రాంతి లేకుండా వేలాది మైళ్ల దూరం ఎలా ప్ర‌యాణించ‌గ‌లుగుతుంద‌నేది చాలా ఆశ్చ‌ర్యం క‌లిగించే విష‌యం. ప్ర‌కృతి నన్నెపుడూ ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రుస్తూనే ఉంటుంది. ఇలా స‌హ‌జ‌ సిద్ద‌మైన ప్ర‌యాణాన్ని ఏ యంత్రం అధిగ‌మించ‌గ‌ల‌దో చెప్పండి అంటూ..కుకూ ప్ర‌యాణాన్ని వివ‌రిస్తూ ఓ ట్వీట్ చేశారు ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్.

He is Onon a Cuckoo. This bird was in Kenya on 29th April. Today he is in Madhya Pradesh. He has completed his crossing of the Arabian Sea to India and, for good measure, flown another 600 km inland also. It is 5000 Kms flying in a week. Feel that amazing feat. @BirdingBeijing pic.twitter.com/SGfuGO3MkS