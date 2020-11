రాయ్‌పూర్‌: ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్ రాష్ట్రం సుక్మా జిల్లాలో మావోయిస్టులు ఐఈడీ పేలుడుకు పాల్ప‌డిన ఘ‌ట‌న‌లో సీఆర్‌పీఎఫ్‌కు చెందిన అసిస్టెంట్ క‌మాండెంట్ నితిన్ భ‌లేరావు (33) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మ‌రో సెకండ్ ర్యాంక్ కమాండెంట్ స‌హా 10 మంది సీఆర్‌పీఎఫ్ జ‌వాన్లు గాయ‌ప‌డ్డారు. ఈ తెల్ల‌వారుజామున ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. గాయ‌పడిన వారిలో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు కావ‌డంతో చికిత్స నిమిత్తం రాయ్‌పూర్ ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. స్వ‌ల్పంగా గాయ‌ప‌డ్డ మ‌రో ముగ్గురిని ద‌క్షిణ బ‌స్త‌ర్ ఏరియాలోని చింత‌ల్‌నార్ ఆరోగ్య‌కేంద్రానికి త‌ర‌లించారు. కాగా గాయ‌ప‌డ్డ జ‌వాన్లు కోబ్రా (CoBRA) విభాగంలోని 206 బెటాలియ‌న్‌కు చెందిన‌వార‌ని అధికారులు తెలిపారు.



Chhattisgarh: 10 security personnel were injured & one died in an IED blast in Sukma, last night.



Visuals from the blast site. pic.twitter.com/L4HbPMFHxX