హ‌ర్యానా: క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిని త‌రిమికొట్టేందుకు ప్ర‌భుత్వాలు, పోలీసులు, పారిశుద్ధ కార్మికులంతా క‌లిసి త‌మ వంతు ప్ర‌య‌త్నం చేస్తోన్న విష‌యం తెలిసిందే. స‌రిహ‌ద్దుల్లో దేశ‌ప్ర‌జ‌ల‌కు భ‌ద్ర‌త అందించే సెంట్ర‌ల్ రిజ‌ర్వు పోలీస్ ఫోర్స్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ బృందం పాట‌లు, సంగీతంతో క‌రోనాపై అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించింది. హ‌ర్యానాలోని గురుగ్రామ్ లో సీఆర్ పీఎఫ్ బృందం క‌రోనా రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్ర‌త్త‌లపై సూచ‌న‌లు చేసింది.



క‌రోనా వ్యాప్తిని నియంత్రించేందుకు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్ర‌ప్ర‌భుత్వాలు ఎక్క‌డిక‌క్కడ అనుమానిత ల‌క్ష‌ణాలున్న వారిని ఇప్ప‌టికే క్వారంటైన్ చేస్తున్నారు. ప్ర‌జ‌ల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా వైద్యులు, పోలీసులు ఎంతో క‌ష్ట‌ప‌డి అనుమానిత ల‌క్ష‌ణాలున్న వారి వివ‌రాలు తెలుసుకుని..వారిని క్వారంటైన్ కు ప‌రిమితం చేస్తున్నారు.

#WATCH Haryana: Central Reserve Police Force band in Gurugram today performed a special song informing citizens about the precautions and risks related to #COVID19. (Source-CRPF) pic.twitter.com/zZ9xXrwCgv