Watch: మేళాలో డ్యాన్సర్లను చూసి రెచ్చిపోయిన జనం.. లాఠీఛార్జ్‌ చేసిన పోలీసులు

October 6, 2023 / 05:54 PM IST

లక్నో: మేళాలో డ్యాన్సర్ల నృత్యాలు చూసి జనం రెచ్చిపోయారు. (Crowd Goes Berserk ) ఒకరినొకరు తోసుకోవడంతోపాటు స్టేజ్‌ వద్దకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో వారిని నియంత్రించేందుకు పోలీసులు లాఠీఛార్జ్‌ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఝాన్సీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. గురువారం ఝాన్సీలోని మౌరానీపూర్‌లో జలవిహార్ మహోత్సవ్ జరిగింది. ప్రతి ఏటా నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి ఈసారి సుమారు 20 వేల మంది వరకు జనం వచ్చారు. రష్యాకు చెందిన డ్యాన్సర్లు డ్యాన్స్‌ చేస్తుండగా అల్లరి మూకలు రెచ్చిపోయాయి. ఒకరినొకరు తోసుకుని ముందుకు వచ్చారు. స్టేజీ వద్దకు పలువురు చేరుకున్నారు. స్టేజీ ఎక్కేందుకు కొందరు ప్రయత్నించారు.

కాగా, వికృత మూకను కంట్రోల్‌ చేసేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. ఈ సందర్భంగా లాఠీలు ఝుళిపించారు. కొందరు వ్యక్తులను లాఠీలతో కొట్టి చెదరగొట్టారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు గాయపడ్డారు. ఈ గందరగోళం వల్ల డ్యాన్స్ కార్యక్రమం ఆగిపోయింది. మరోవైపు ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

