త్రిస్సూర్‌: సాధార‌ణంగా త‌లుపు శ‌బ్దం అయితే మ‌నం ఏం చేస్తాం..? ఎవ‌రో వ‌చ్చారనుకుని వెళ్లి త‌లుపు తీస్తాం! కానీ తలుపు తీయ‌గానే మ‌నిషి కాకుండా మ‌రేదైనా క్రూర జంతువు క‌నిపిస్తే..! గుండె గుబేల్‌మ‌న‌డం ఖాయం..! కేర‌ళ రాష్ట్ర త్రిస్సూర్ జిల్లాలో ఓ కుటుంబానికి ఇలాంటి ప‌రిస్థితే ఎదురైంది. దాంతో ఒక్క‌సారిగా ఫ్యామిలీ అంతా షాక్‌కు గురైంది. ఇంత‌కు ఏం జ‌రిగింది అనుకుంటున్నారా..? అయితే, ఈ వార్త పూర్తిగా చ‌ద‌వండి..



కేర‌ళ‌లో అతిపెద్దైన అతిరాప‌ల్లి జ‌ల‌పాతం స‌మీపంలో ఓ చిన్న గ్రామం ఉన్న‌ది. ఆ గ్రామంలో మిగ‌తా కుటుంబాల‌తోపాటు షాజ‌న్ తాచేత్ కుటుంబం కూడా నివాసం ఉంటున్న‌ది. కాగా, తెల్ల‌వారుజామున ఆ కుటుంబం ఓ భయాన‌క దృశ్యాన్ని చూడాల్సి వ‌చ్చింది. ఉద‌యం 5 గంట‌ల స‌మ‌యంలో కుక్కులు నెట్టిన‌ట్లుగా తలుపుల‌ శ‌బ్దం వినిపిచడంతో షాజ‌న్ భార్య వెళ్లి డోర్ తీసింది. అంతే.. అక్క‌డ ప్ర‌త్యమైన దృశ్యాన్ని చూసి ఆమె కెవ్వున కేక పెట్టింది. అరుపు విని షాజ‌న్, ఇత‌ర కుటుంబ‌స‌భ్యులు ప‌రుగున అక్క‌డికి వెళ్లి చూసేస‌రికి ఇంటి ముందు భారీ మొస‌లి క‌నిపించింది.

దాంతో అంద‌రూ భ‌యంతో వ‌ణికిపోయారు. మొసలి, మొస‌లి అని అర‌వ‌డం మొద‌లుపెట్టారు. వారి అరుపులు విని ఇరుగుపొరుగు అంతా ప‌రుగెత్తుకొచ్చారు. అనంత‌రం పోలీసుల‌కు, అట‌వీ అధికారుల‌కు స‌మాచారం ఇచ్చారు. అటవీ సిబ్బంది అక్క‌డి చేరుకుని దాదాపు మూడు గంట‌ల‌పాటు శ్ర‌మిస్తేగానీ ఆ మొస‌లి చిక్క‌లేదు. ఎట్ట‌కేల‌కు మొస‌లిని బంధించిన అధికారులు దాన్ని తీసుకెళ్లి అతిరాప‌ల్లి జ‌ల‌పాతంలో వ‌దిలేశారు. దాంతో షాజ‌న్ కుటుంబంతోపాటు వారి ఇరుగుపొరుగు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Kerala: Crocodile rescued by forest officials with support from locals after it entered a house in Athirappilly, Thrissur district, earlier today. pic.twitter.com/cAD3Mio5JT