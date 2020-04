పుదుచ్చేరి సీఎంకు కరోనా పరీక్షలు

హైదరాబాద్‌ : పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీలో సీఎం వి. నారాయణస్వామి, అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ వీపీ శివకొలుండుకు కరోనా వైరస్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి, అసెంబ్లీ స్పీకర్‌తో పాటు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు కూడా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు. వీరి ఫలితాలు త్వరలోనే రానున్నాయి. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగానే ప్రజాప్రతినిధులకు కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు. పుదుచ్చేరిలో ఏడు కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు కాగా, ఈ వైరస్‌ నుంచి నలుగురు కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు.



