హైద‌రాబాద్‌: కోవిడ్‌19 మ‌హ‌మ్మారిపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఇవాళ ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు. క‌రోనా వైర‌స్ మాన‌వ‌ళికి పెను స‌వాల్ అని అన్నారు. కానీ ఈ అవ‌కాశాన్ని మెరుగైన వైద్య స‌దుపాయాల క‌ల్ప‌న‌కు వాడుకోవాల‌న్నారు. భారీ సంఖ్య‌లో సైంటిస్టుల‌ను, ఇంజినీర్ల‌ను, డేటా నిపుణుల‌ను సంక్షోభ స‌మ‌యంలో ఏక‌తాటిపై తెచ్చి వినూత్న ప‌రిష్కారాల‌ను క‌నుగొనేలా చేయాల‌న్నారు.



The #Covid19 pandemic is a huge challenge but it is also an opportunity. We need to mobilise our huge pool of scientists, engineers & data experts to work on innovative solutions needed during the crisis.