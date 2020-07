న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో క‌రోనా వైర‌స్ క‌రాళ నృత్యం చేస్తోంది. పాజిటివ్ కేసుల‌తో ఢిల్లీ వ‌ణికిపోతోంది. క‌రోనా విల‌య‌తాండ‌వానికి ప్ర‌జ‌లు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. ఢిల్లీలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ల‌క్ష దాటింది. సోమ‌వారం సాయంత్రం నాటికి పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 1,00,823కు చేరింది. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో 1,379 మందికి పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ కాగా, 48 మ‌ర‌ణాలు సంభ‌వించాయి. మొత్తంగా మృతుల సంఖ్య 3,115కు చేరింది.



సోమ‌వారం ఒక్క‌రోజే క‌రోనా నుంచి 749 మంది కోలుకోగా, ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 72,088 మంది కోలుకుని ఆస్ప‌త్రుల నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యారు. ఇక సోమ‌వారం 5,327 ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు, 8,552 ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించారు. ఈ ప‌రీక్ష‌ల సంఖ్య సోమ‌వారం నాటికి 6,57,383కు చేరిన‌ట్లు ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది.

