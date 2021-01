కరోనా టీకాలకు.. డప్పులు, పూజలతో స్వాగతం

రాయ్‌పూర్‌: కరోనా మహమ్మారిని అంతమొందించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా వ్యాక్సినేషన్‌ కార్యక్రమం శనివారం ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని నలుమూలలకు కరోనా వ్యాక్సిన్లు చేరుతున్నాయి. కాగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని జష్పూర్‌లో కరోనా టీకాలకు శుక్రవారం వినూత్నంగా స్వాగతం పలికారు. వ్యాక్సిన్లు రవాణా చేసే వాహనానికి డప్పులు వాయిస్తూ, పటాకులు కాల్చుతూ స్వాగతం పలికారు. ఆరోగ్య సిబ్బంది చౌక్‌ వరకు వెళ్లి ఆ వాహనానికి పూజలు కూడా చేశారు. అనతరం డప్పు వాయిద్యాలు, పటాకులు కాల్చుతూ వేడుకగా కరోనా టీకాలు తెచ్చిన వాహనాన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు.

#WATCH Chhattisgarh: #COVID19 vaccine was welcomed with flowers, band, firecrackers & 'puja' when it arrived in Jashpur y'day. Workers of Health Dept walked up to Jai Stambh Chowk to receive the vehicle that carried vaccine. #COVID19Vaccination is underway across India today. pic.twitter.com/v5G0M2kAPX