ప‌నాజీ : గోవా ముఖ్య‌మంత్రి ప్ర‌మోద్ సావంత్‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ క్ర‌మంలో ఆయ‌న హోం ఐసోలేష‌న్‌లో ఉండి ప్ర‌భుత్వ కార్య‌క‌లాపాల‌ను నిర్వ‌హిస్తున్నారు. హోం ఐసోలేష‌న్‌లో ఉన్న సీఎం.. ప్ర‌భుత్వానికి సంబంధించిన ఫైళ్ల‌పై సంత‌కాలు చేస్తున్న ఫోటోను సీఎంవో శుక్ర‌వారం విడుద‌ల చేసింది.

అయితే ఆ ఫోటో‌లో సీఎం కేవ‌లం మాస్కు మాత్ర‌మే ధ‌రించారు. చేతుల‌కు గ్లౌసులు ధ‌రించ‌కుండానే ఫైళ్ల‌పై సంత‌కాలు చేశారు సీఎం. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ.. సీఎం సావంత్‌పై విమ‌ర్శ‌లు చేసింది. గ్లౌసులు లేకుండా సంత‌కాలు చేయ‌డంతో.. ఆ ద‌స్ర్తాల ద్వారా క‌రోనా ఇత‌రుల‌కు వ్యాపించే అవ‌కాశం ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ పేర్కొంది. సీఎం ప్రమోద్ బాధ్య‌తాయుతంగా ప్ర‌వ‌ర్తించాల‌ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సూచించింది. గోవా సీఎంకు సెప్టెంబ‌ర్ 2న క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయింది.



While doing photo op for ⁦@goacm⁩ tweet claiming that CM is working despite testing COVID +Ve @DrPramodPSawant is spreading d virus further through d files, which is handles without using gloves. No wonder, if Govt officers & staff using these files gets infected with virus pic.twitter.com/1zISqLZZxU