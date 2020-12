న్యూఢిల్లీ : భారత్‌లో త్వరలోనే వ్యాక్సిన్‌ అందుబాటులోకి వస్తుందని కేంద్ర మంత్రి ప్రకాశ్‌ జవదేకర్‌ తెలిపారు. సోమవారం అంతర్జాతీయ కరోనా వైరస్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. టీకా రెండో మోతాదు ఇచ్చే వరకు ప్రజలు నిర్లక్ష్యం వహిచకుండా.. రక్షణ నిబంధనలు పాటించాలని కోరారు. ‘కరోనా వైరస్‌ వ్యాక్సిన్‌ భారత్‌లో త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తుంది. వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్న తర్వాత శరీరంలో యాంటీబాడీలు ఉత్పత్తి అవుతున్న సమయంలో.. రెండో డోసు తీసుకునే వరకూ ఎవ్వరూ నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని ప్రతి ఒక్కరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా’నన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. వ్యాక్సిన్‌ అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే పంపిణీ చేపట్టేందుకు అన్ని రాష్ట్రాలు సమాయత్తమవుతున్నాయి.

దీనిపై ఇప్పటికే కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. ఒక్కో విడతలో వంద మందికి వ్యాక్సిన్‌ అందించే ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని రాష్ట్రాలకు సూచించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే దేశంలో అత్యవసర వినియోగానికి భారత్‌ బయోటెక్‌, ఫైజర్‌, సీరం ఇనిస్టిట్యూట్‌ డ్రగ్‌ రెగ్యులరేటరికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. వ్యాక్సిన్‌ సమర్థత, భద్రతపై సమీక్ష ప్యానెల్‌ సంతృప్తి చెంది ఆమోదిస్తే వచ్చే నెలలోనే వ్యాక్సినేషన్‌ ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 98.84లక్షలకు చేరింది. ఇప్పటి వరకు మహమ్మారి నుంచి 93.88లక్షల మంది కోలుకోగా.. ఇంకా 3,52,586 క్రియాశీల కేసులున్నాయని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది.

