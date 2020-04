కరోనా బాధితుడి భావోద్వేగం.. డాక్టర్లు, నర్సులు, పోలీసులపై ప్రశంసలు

బెంగళూరు : కొంతమంది రోగులు కరోనాపై విజయం సాధిస్తున్నారు.. మరికొంత మంది ఆ వైరస్‌కు బలవుతున్నారు. మృత్యువుతో పోరాడి విజయం సాధించిన కరోనా రోగులంతా తమకు పునర్జన్మ లభించిందని భావోద్వేగానికి లోనవుతున్నారు. తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి కరోనా రోగులను ప్రాణాలతో కాపాడుకుంటున్న డాక్టర్లు, నర్సులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, పోలీసుల సేవలను పలువురు కొనియాడుతున్నారు.



కరోనా వైరస్‌ నుంచి కోలుకున్న ఓ బాధితుడు డాక్టర్లు, నర్సులు, పారామెడికల్‌ సిబ్బందితో పాటు పోలీసులపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఒకానొక దశలో భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయిన అనంతరం కరోనా బాధితుడు మీడియాతో మాట్లాడాడు. తాను మంగళూరులోని వెన్‌లాక్‌ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో కరోనా ఉపశమన చర్యలు పొందాను. ఆస్పత్రిలోని ఐసోలేషన్‌ వార్డులో డాక్టర్లు, నర్సులు, పారామెడికల్‌ సిబ్బంది తనకు ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు. చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడుతూ.. తనలో ధైర్యం నింపారు పోలీసులు. రోగులకు ఏది కావాలంటే అది సమకూర్చారు ఆస్పత్రి సిబ్బంది. తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి కరోనా రోగులను కాపాడుకుంటున్న డాక్టర్లు, నర్సులకు రుణపడి ఉంటాం అని కరోనా బాధితుడు భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

ఈ సందర్భంగా కరోనా బాధితుడి వీడియోను మంగళూరు సీపీ హర్ష ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. కరోనా నుంచి కోలుకున్న వ్యక్తి మాటలను ప్రతి ఒక్కరూ వినాలి. కరోనా రోగులను డాక్టర్లు, నర్సులు, పోలీసులు ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నారో అతని మాటలు వింటే తెలుస్తుందన్నారు. ప్రజలందరూ ప్రభుత్వంతో చేతులతో కలపాలి అని హర్ష విజ్ఞప్తి చేశారు.

Just reproducing the experiences of a cured COVID19 patient.. please listento the first hand account about the care entire team of police officers, doctors, nurses and paramedics have given to bring any victim out of it..

