పెండ్లిని వాయిదా వేసుకున్న మహిళా పోలీసులు

భువనేశ్వర: ఒడిశాలోని సుందర్‌గఢ్‌ జిల్లాలో కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తున్న సునీతా అధా పెండ్లి ఈ నెల 25న జరుగాల్సి ఉన్నది. హోంగార్డ్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న తిలోత్తమ మెహర్‌ పెండ్లి ఈ నెల 12 జరుగాలి. కరోనా విధుల్లో పాల్గొంటున్న వీళిద్దరూ పెండ్లిని వాయిదా వేసుకోగా, డీజీపీ సహా పలువురు మెచ్చుకున్నారు. ఇక పలువురు పోలీసులు కూడా తమ నివాసాల్లో నిర్వహించాల్సిన శుభకార్యాలను వాయిదా వేసుకున్నారు. పోలీసులు పగలు, రాత్రానక లాక్ డౌన్ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఐసోలేషన్ వార్డుల్లో పని చేస్తున్న డాక్టర్లు కూడా తమ పెళ్లిళ్లను వాయిదా వేసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే.



