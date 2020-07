భోపాల్ : క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయిన ఓ ఖైదీ.. ఆస్ప‌త్రి నుంచి పారిపోయాడు. ఓ దొంగ‌త‌నం కేసులో అరెస్టు అయిన ఓ వ్య‌క్తిని ఇటీవ‌లే గ్వాలియ‌ర్ సెంట్ర‌ల్ జైలుకు త‌ర‌లించారు. అక్క‌డ అత‌నికి క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌గా.. పాజిటివ్ గా నిర్ధార‌ణ అయింది. దీంతో ఆ ఖైదీని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు.

ఖైదీకి కాపలాగా ఇద్ద‌రు పోలీసులు ఉన్నారు. అయితే పోలీసుల క‌ళ్ళుగ‌ప్పి.. ఆస్ప‌త్రి నుంచి ఖైదీ పరారీ అయ్యాడు. విధుల్లో నిర్ల‌క్ష్యం వ‌హించిన ఇద్ద‌రు పోలీసుల‌ను జైలు సూప‌రింటెండెంట్ మ‌నోజ్ సాహు స‌స్పెండ్ చేశారు. ఖైదీ ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.



మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 15,627 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 622 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల్లో 3,237 కేసులు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి. 11,768 మంది ఈ వైర‌స్ నుంచి కోలుకున్నారు.

Madhya Pradesh: A person who was sent to Gwalior Central Jail on charges of theft had tested positive for #COVID19. He managed to escape from hospital by dodging guards. Manoj Sahu, Superintendent said,"Two police guards who were on duty have been suspended for negligence." (7.7) pic.twitter.com/SuiHHeA7OR