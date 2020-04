న్యూఢిల్లీ : భారత్‌లో కరోనా వైరస్‌ విజృంభిస్తోంది. దేశం నలుమూలల కరోనా వైరస్‌ విస్తరించింది. దేశ వ్యాప్తంగా ఈ వైరస్‌ బారిన పడి ఇప్పటి వరకు 559 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా వెల్లడించింది. మొత్తం కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 17,656కు చేరుకున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో 14255 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నట్లు చెప్పింది. ఈ వైరస్‌ నుంచి 2,842 మంది కోలుకున్నారని కేంద్రం ప్రకటించింది. దేశంలో గోవా కరోనా రహిత రాష్ట్రంగా నిలిచింది. గత 14 రోజుల్లో దేశంలోని 59 జిల్లాల్లో ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాలేదని స్పష్టం చేసింది.



