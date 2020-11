చెన్నై: ఏదైనా ప‌నిమీద‌నో, స‌ర‌దాగ‌నో బ‌య‌టికి వెళ్లినప్పుడు ఎంత ఎండ‌నైనా భ‌రించ‌గ‌లం కానీ, ఒక్కొ వాన చినుకుప‌డ్డా ఓర్చుకోలేం. ఇది చాలా మంది సాధార‌ణంగా చెప్పేమాట. కానీ విధి నిర్వ‌హ‌ణ‌పై ఎంతో నిబ‌ద్ధ‌త క‌లిగిన ఓ ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్ మాత్రం ఒక్క చినుకు రెండు చినుకులు కాదు ఏకంగా కుండ‌పోత వ‌ర్షం కురుస్తున్నా నాలుగు గంట‌లు న‌డిరోడ్డుపై నిల‌బ‌డి డ్యూటీ చేశాడు. దీంతో నెటిజ‌న్‌ల నుంచి కానిస్టేబుల్‌కు అభినంద‌న‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.



త‌మిళ‌నాడు రాష్ట్రం ట్యుటికోరిన్ జిల్లాలోని వీవీడి జంక్ష‌న్ వ‌ద్ద గ‌త సోమ‌వారం ముత్తురాజ్ అనే ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ విధులు నిర్వ‌హించాడు. ఆ రోజు ఎడ‌తెర‌పి లేకుండా కుండ‌పోత వ‌ర్షం కురిసినా ముత్తురాజ్ ప‌క్క‌కు వెళ్ల‌లేదు. ఒక‌టికాదు రెండుకాదు ఏకంగా నాలుగు గంట‌ల‌పాటు వ‌ర్షంలో ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించాడు. ఆ దృశ్యాల‌ను సీసీ కెమెరాలో గ‌మ‌నించిన జిల్లా ఎస్పీ జ‌య‌కుమార్ కానిస్టేబుల్ ముత్తురాజ్‌కు స‌డెన్ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చాడు.

స్వ‌యంగా ముత్తురాజ్ విధులు నిర్వ‌హిస్తున్న చోటుకు వెళ్లి ఆయ‌న‌ను అభినందించాడు. కానిస్టేబుల్ నిబద్ధ‌త‌ను మెచ్చి ఒక గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. కాగా, జిల్లా ఎస్పీ స్వయంగా వ‌చ్చి త‌న‌ను అభినందించ‌డం త‌న‌కు ఎంతో గ‌ర్వంగా ఉంద‌ని కానిస్టేబుల్‌ ముత్తురాజ్ చెప్పాడు. ముత్తురాజ్ విధి నిర్వ‌హ‌ణ‌, ఎస్పీ అభినంద‌నకు సంబంధించి ఒక వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. నెటిజ‌న్‌లు ముత్తురాజ్‌పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.

Traffic Constable Muthuraj regulates traffic for 4 hours in pouring rain. Tuticorin SP Jeyakumar springs a surprise; drives to the spot and honours the constable with a gift. @ndtv@TUTICORINPOLICE pic.twitter.com/Sqa4uuRbve