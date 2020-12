న్యూఢిల్లీ: వ‌్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా ఢిల్లీ స‌రిహ‌ద్దుల్లో రైతులు చేప‌ట్టిన ఆందోళ‌న రోజురోజుకు మ‌రింత ఉధృత‌మ‌వుతున్న‌ది. వివిధ రాజ‌కీయ పార్టీలు రైతుల ఆందోళ‌న‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలుప‌డ‌మేగాక నిరాహార దీక్ష‌లు, నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు చేప‌డుతున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఢిల్లీ బీజేపీ ప్ర‌ధాన కార్యాల‌యం ముందు ఆందోళ‌న‌కు దిగింది. రైతు వ్య‌తిరేక వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌ను ర‌ద్దు చేయాల్సిందేన‌ని కాంగ్రెస్ నేత‌లు, కార్య‌క‌ర్త‌లు డిమాండ్ చేశారు. బీజేపీ కార్యాల‌యం ముందు కాసేపు కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ వైఖ‌రిని నిర‌సిస్తూ నినాదాలు చేశారు.

