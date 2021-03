చెన్నై : త‌మిళ‌నాడు అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో భాగంగా డీఎంకే, కాంగ్రెస్, సీపీఐ క‌లిసి పోటీ చేస్తున్నాయి. అయితే సీట్ల స‌ర్దుబాటు విష‌యంలో నిన్న మొత్తం ఈ పార్టీల నేత‌ల మ‌ధ్య చ‌ర్చ‌లు జ‌రిగాయి. నిన్న రాత్రి కాంగ్రెస్ లీడ‌ర్లు దినేష్ గుండు రావు, కేఎస్ అళ‌గిరి, కేఆర్ రామ‌స్వామి క‌లిసి డీఎంకే ప్రెసిడెంట్ ఎంకే స్టాలిన్‌తో స‌మావేశ‌మై సుదీర్ఘంగా చ‌ర్చించారు. ఆ త‌ర్వాత సీట్ల స‌ర్దుబాటు ఓ కొలిక్కి వ‌చ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవ‌లం 25 స్థానాల్లో మాత్ర‌మే పోటీ చేస్తుంద‌ని, క‌న్యాకుమారి లోక్‌స‌భ ఉప ఎన్నిక‌కు కాంగ్రెస్ అభ్య‌ర్థినే పోటీ చేస్తాడ‌ని, ఆ మేర‌కు ఒప్పందం జ‌రిగింద‌ని కేఎస్ అళ‌గిరి మీడియాకు తెలిపారు. ఇక సీపీఐకి 6 స్థానాల‌ను కేటాయించారు. మిగ‌తా స్థానాల్లో డీఎంకే పోటీ చేయ‌నుంది. ఈ ఒప్పంద ప‌త్రాల‌పై ఆదివారం ఉద‌యం 10 గంట‌ల స‌మ‌యంలో ఆయా పార్టీల నేత‌లు సంత‌కాలు చేశారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి ఎంకే స్టాలిన్‌, క‌నిమొళి, కేఎస్ అళ‌గిరితో పాటు ప‌లువురు నాయ‌కులు హాజ‌ర‌య్యారు.



We have signed a seat-sharing agreement with DMK. Congress will contest in 25 assembly seats and in the byelection to the Kanyakumari Lok Sabha seat:

