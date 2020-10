ల‌క్నో: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక‌లు అక్క‌డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో క‌ల‌క‌లం రేపాయి. డియోరియా నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి ముకుంద్ భాస్క‌ర్‌ను అభ్య‌ర్థిగా ప్ర‌క‌టించ‌డంపై ఆ పార్టీ మ‌హిళా నేత తారా యాద‌వ్ అభ్యంత‌రం వ్య‌క్తంచేశారు. ఆయ‌నపై అత్యాచారం కేసు పెండింగ్‌లో ఉన్న నేప‌థ్యంలో రేపిస్టుకు సీటు ఎలా ఇస్తార‌ని ఆమె ప్ర‌శ్నించారు. దీంతో ముకుంద్ వ‌ర్గానికి చెందిన పార్టీ కార్య‌క‌ర్త‌లు తారా యాద‌వ్‌పై దాడికి పాల్ప‌డ్డారు. కాగా, త‌న‌పై దాడి ఘ‌ట‌న‌ను తారా యాద‌వ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. దాడికి పాల్ప‌డిన వారిపై ప్రియాంకాగాంధీ చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటార‌ని ఆమె విశ్వాసం వ్య‌క్తంచేశారు. కాగా తారా యాద‌వ్‌పై దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



Congress' Tara Yadav manhandled by party workers at an event in Deoria.(10.10)



She says,“I was thrashed by party workers when I questioned party's decision to give a ticket to a rapist, Mukund Bhaskar for upcoming by-polls. Now, I'm waiting for Priyanka Gandhi ji to take action” pic.twitter.com/MYYp8k1GLX