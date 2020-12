బెంగ‌ళూరు : క‌ర్ణాట‌క శాస‌న‌మండ‌లిలో ర‌సాభాస నెల‌కొంది. ఆయా పార్టీల స‌భ్యులు బాహాబాహీ ప్ర‌ద‌ర్శించారు. మండ‌లి ప్రారంభం కాగానే ఛైర్మ‌న్ ప్ర‌తాప‌చంద్ర శెట్టిని కాంగ్రెస్ స‌భ్యులు లాగేశారు. దీంతో మండ‌లిలో ఏం జ‌రుగుతుందో అర్థం కాని ప‌రిస్థితి నెల‌కొంది. ఐదు రోజుల వాయిదా తర్వాత మండ‌లి మ‌ళ్లీ ఇవాళ‌ స‌మావేశ‌మైంది.



ఈ సంద‌ర్భంగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ ప్ర‌కాశ్ రాథోడ్ మాట్లాడుతూ.. బీజేపీ, జేడీఎస్‌లు క‌లిసి ఛైర్మ‌న్‌ను ఆ స్థానంలో అక్ర‌మంగా కూర్చోబెట్టాయ‌ని ఆరోపించారు. స‌భ అదుపులో లేన‌ప్పుడు ఛైర్మ‌న్ త‌ప్పుకోవాల‌ని డిమాండ్ చేశారు. ప్ర‌తాప‌చంద్ర‌ను చ‌ట్ట‌విరుద్ధంగా చైర్‌లో కూర్చోబెట్టారు కాబ‌ట్టే.. అత‌న్ని లాక్కెళ్లామ‌ని తెలిపారు. స‌భ‌లో భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీ రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ప్ర‌వ‌ర్తిస్తోంద‌ని ఆయ‌న‌ మండిప‌డ్డారు.

బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ లేహ‌ర్ సింగ్ సిరోయా మాట్లాడుతూ.. కొంత మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీలు గూండాల్లా ప్ర‌వ‌ర్తించార‌ని ధ్వ‌జ‌మెత్తారు. బ‌ల‌వంతంగా చైర్మ‌న్‌ను కుర్చీలో నుంచి లాక్కెళ్ల‌డం దారుణ‌మ‌న్నారు. మండ‌లి చ‌రిత్ర‌లో ఇలాంటి ఘ‌ట‌న‌ను ఎప్పుడూ చూడ‌లేద‌ని గుర్తు చేశారు. మండ‌లి స‌భ్యులు ప్ర‌జ‌ల‌కు ఇచ్చే సందేశం ఇదేనా? అని ప్ర‌శ్నించారు.

#WATCH Karnataka: Congress MLCs in Karnataka Assembly forcefully remove the chairman of the legislative council pic.twitter.com/XiefiNOgmq