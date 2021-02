ప‌ట్నా: దేశంలో అంత‌కంత‌కూ పెరిగిపోతున్న‌ గ్యాస్ ధ‌ర‌లకు వ్య‌తిరేకంగా బీహార్‌కు చెందిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ష‌కీల్ అహ్మ‌ద్‌ఖాన్ వినూత్న రీతిలో నిర‌స‌న తెలిపారు. మ‌ట్టిపొయ్యి, పొయ్యిల క‌ట్టెలు తీసుకుని ఏకంగా ప‌ట్నాలోని అసెంబ్లీకి వ‌చ్చారు. బీజేపీ ప్ర‌భుత్వం గ్యాస్ ధ‌ర‌ల‌ను నియంత్రించ‌డంలో విఫ‌ల‌మైంద‌ని ఆయ‌న విమ‌ర్శించారు. కాబ‌ట్టి ప్ర‌జ‌లు వంట చేసుకోవ‌డానికి మ‌ళ్లీ పాత ప‌ద్థ‌తులే గ‌తి అని వ్యాఖ్యానించారు. బీజేపీ తీరువ‌ల్లే ప్ర‌జ‌ల‌కు ఈ దుస్థితి అని షకీల్‌ విమ‌ర్శించారు. ‌ ‌



Bihar: Congress MLAs brought a traditional firewood stove to the State Assembly in Patna today in protest against LPG cylinder price hike. MLA Shakeel Ahmad Khan says, "LPG prices are rising. So people will follow traditional method of cooking food now. BJP has brought us there." pic.twitter.com/CHQEJgUlca