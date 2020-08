ఎమ్మెల్యే అల్లుడు వివాదాస్పద పోస్టు.. పోలీసుల కాల్పులు

బెంగళూరు : కర్ణాటకలోని డీజే హాళ్లిలో కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాసమూర్తి నివాసం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎమ్మెల్యే ఇంటి మీదకు ఆందోళనకారులు రాళ్లు రువ్వారు. అక్కడున్న వాహనాలకు నిప్పు పెట్టారు. దీంతో ఎమ్మెల్యే సిబ్బంది అప్రమత్తమై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఎమ్మెల్యే అల్లుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టిన పోస్టు విషయంలో రాజుకున్న వివాదం.. ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఓ వర్గాన్ని కించపరిచేలా పోస్టులు పెట్టారంటూ ఆందోళనకారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆందోళనకారులను అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు.

పోలీసుల కాల్పుల్లో ఇద్దరు మృతి చెందగా, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని బెంగళూరు పోలీసు కమిషనర్‌ కమల్‌ పంత్‌ తెలిపారు. ఆందోళనకారుల దాడిలో ఏసీపీ సహా 60 మంది పోలీసులు గాయపడ్డారని పేర్కొన్నారు. దాడి ఘటనకు సంబంధించి 110 మందితో పాటు వివాదాస్పద పోస్టు పెట్టిన ఎమ్మెల్యే బంధువు నవీన్‌ను కూడా అరెస్టు చేశామని సీపీ చెప్పారు. డీజే హళ్లి, కేజే హళ్లి పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో 144 సెక్షన్‌ అమల్లో ఉందని సీపీ కమల్‌ పంత్‌ స్పష్టం చేశారు.



Congress MLA Srinivas Murthy's residence in Bengaluru vandalised, allegedly over an inciting social media post by his nephew. Karnataka Home Minister says, "Issue to be probed but vandalism is not the solution. Additional forces deployed. Action will be taken against miscreants." pic.twitter.com/Xa1q6SI6mG