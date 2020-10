న్యూఢిల్లీ: ‌కాంగ్రెస్ పార్టీ కీల‌క నాయ‌కుడు రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ పార్థిదేహాన్ని సంద‌ర్శించారు. ఈ ఉద‌యం ఢిల్లీలోని పాశ్వాన్ నివాసానికి చేరుకున్న రాహుల్‌.. పాశ్వాన్ భౌతిక‌కాయంపై పుష్ప‌గుచ్ఛాన్నుంచి నివాళులు అర్పించారు. అనంట‌రం పాశ్వాన్ త‌న‌యుడు చిరాగ్ పాశ్వాన్‌ను రాహుల్ ప‌రామ‌ర్శించారు. పాశ్వాన్ కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌కు ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు. కాగా, ఎల్జేపీ అధ్య‌క్షుడు, కేంద్ర‌మంత్రి రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ ఇటీవ‌ల అనారోగ్యానికి గురై ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆస్ప‌త్రిలో చేరారు. నాలుగు రోజుల క్రితం వైద్యులు గుండె శ‌స్త్ర‌చికిత్స చేశారు. అయితే గురువారం రాత్రి ప‌రిస్థితి విష‌మించ‌డంతో ఆయ‌న తుదిశ్వాస విడిచారు.



Delhi: Congress leader Rahul Gandhi pays last respects to Union Minister and LJP leader Ram Vilas Paswan at the latter's residence.



The LJP leader passed away yesterday. pic.twitter.com/Bsvrw0MkJz