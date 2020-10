అమృత్‌స‌ర్‌: ‌కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నాయ‌కుడు రాహుల్‌గాంధీ వ‌రుస‌గా మూడో రోజు పంజాబ్ నిర‌స‌న‌ల్లో పాల్గొన్నారు. కేంద్ర‌ప్ర‌భుత్వం ఇటీవ‌ల చేసిన వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా పంజాబ్‌లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు చేప‌ట్టింది. ఖేతీ బ‌చావో యాత్ర పేరుతో గ‌త మూడు రోజులుగా ర్యాలీలు నిర్వ‌హిస్తున్న‌ది. దీంతో రాహుల్‌గాంధీ కూడా గ‌త మూడు రోజుల నుంచి ఈ ర్యాలీల్లో పాల్గొంటున్నారు. మంగ‌ళ‌వారం నూర్‌పూర్‌లో జ‌రిగిన ర్యాలీలో రాహుల్‌గాంధీ పాల్గొన్నారు.



ఈ ర్యాలీలో రాహుల్ స్వ‌యంగా ట్రాక్ట‌ర్ న‌డిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా పంజాబ్ ముఖ్య‌మంత్రి అమ‌రీంద‌ర్ సింగ్‌, పంజాబ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్య‌క్షుడు సునీల్ జ‌ఖార్ కూడా ర్యాలీలోనే ఉన్నారు. కాగా, ర్యాలీకి ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన రాహుల్.. పార్ల‌మెంటులో వ్య‌వ‌సాయ బిల్లులు ఆమోదం పొందిన‌ప్పుడు ఎక్క‌డ దాక్కున్నావు అన్న‌ శిరోమ‌ణి అకాలీద‌ళ్ ప్ర‌శ్న‌కు స‌మాధానం ఇచ్చారు. వైద్య ప‌రీక్ష‌ల కోసం త‌న త‌ల్లి వెంట ఉన్నాన‌ని, ఒక కొడుకుగా ఆమె బాగోగులు చూసుకోవ‌డం త‌న బాధ్య‌త అని రాహుల్ చెప్పారు.

#WATCH: Congress leader Rahul Gandhi drives a tractor as part of his party's 'Kheti Bachao Yatra' in Noorpur. Punjab CM Captain Amarinder Singh and party's state chief Sunil Jakhar also present. pic.twitter.com/uOd6XzwgHh