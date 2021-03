న్యూఢిల్లీ: ‌కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్య‌క్షుడు రాహుల్‌గాంధీ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చారంలో భాగంగా ఇవాళ తమిళ‌నాడులో ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. ఉద‌యం క‌న్యాకుమారిలో రోడ్ షో నిర్వ‌హించిన ఆయ‌న కేంద్ర ప్ర‌భుత్వంపైన‌, త‌మిళ‌నాడు ముఖ్య‌మంత్రి ప‌ళ‌నిస్వామిపైన తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు చేశారు. ఆ త‌ర్వాత ముల‌గుమూడుబ‌న్ ఏరియాలోని సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్లో విద్యార్థుల‌తో సమావేశ‌మ‌య్యారు. ఈ సంద‌ర్భంగా విద్యార్థుల‌తో క‌లిసి ఫ్లోర్‌పై పుష్ అప్స్ చేశారు. జ‌పాన్ చెందిన మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్ క‌ళ అయిన ఐకిడోను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. అంతేకాదు అందరితో క‌లిసి నృత్యాలు కూడా చేశారు. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో వీక్షించ‌వ‌చ్చు.

#WATCH : Congress leader Rahul Gandhi doing push-ups and 'Aikido' with students of St. Joseph's Matriculation Hr. Sec. School in Mulagumoodubn, Tamil Nadu pic.twitter.com/qbc8OzI1HE

#WATCH: Congress leader Rahul Gandhi dances with students of St. Joseph's Matriculation Hr. Sec. School in Mulagumoodubn, Tamil Nadu during an interaction with them pic.twitter.com/RaSDpuXTqQ