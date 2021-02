పుదుచ్చేరి : పుదుచ్చేరిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారీ షాక్ త‌గిలింది. మ‌రో ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడారు. త‌న ఎమ్మెల్యే ప‌ద‌వికి రాజీనామా చేసిన ఏ జాన్ కుమార్.. ఆ లేఖ‌ను అసెంబ్లీ స్పీక‌ర్ వీపీ శివ‌కొలుంతుకు మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం స‌మ‌ర్పించారు. జాన్ కుమార్ ఇప్ప‌టికే బీజేపీ ఇంచార్జి నిర్మ‌ల్ కుమార్‌తో క‌లిసి పార్టీలో చేరే అంశంపై చ‌ర్చ‌లు జ‌రిపారు. భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీ సీనియ‌ర్ల‌తోనూ జాన్ కుమార్ ఢిల్లీలో స‌మావేశ‌మై చ‌ర్చలు జ‌రిపిన‌ట్లు స‌మాచారం. రేపోమాపో జాన్ కుమార్ క‌మ‌లం తీర్థం పుచ్చుకునే అవ‌కాశం ఉంద‌ని వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి. సోమ‌వారం పుదుచ్చేరి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మ‌ల్లాడి కృష్ణారావు కూడా త‌న ప‌దవుల‌తో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీలో మొత్తం 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండ‌గా.. కాంగ్రెస్ బ‌లం 14కు చేరింది. ఇందులో డీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురు, ఒక‌రు స్వ‌తంత్ర అభ్య‌ర్థి ఉన్నారు.



Puducherry: Congress leader A John Kumar resigns as the MLA of Kamaraj Nagar constituency, citing 'dissatisfaction with the Congress government.' pic.twitter.com/IzvVCz5ApU